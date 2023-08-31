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Сегодня, 21:39

Навка разочарована, что распался дуэт Кагановская — Ангелопол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разочарована новостью о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Признаюсь, испытала сильное разочарование, когда узнала о распаде данного дуэта. Пара была прекрасная и подавала огромные надежды. Считаю, у них были все предпосылки для того, чтобы побороться за звание сильнейших в России. Красивые, молодые, сильные, безумно перспективные. Но, видимо, у ребят имеются на то свои причины. Судить о них не берусь. Остается только наблюдать за дальнейшей судьбой Кагановской и Ангелопола. Повторюсь, мне безумно жаль, но мы не знаем всей внутренней кухни и ситуации. Хочется пожелать Валерию и Василисе продолжать идти к своей мечте, несмотря на произошедшее. Надеюсь, мы обоих еще увидим», — приводит слова Навки RT.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1196657-navka-kaganovskaya-angelopol
Фигурное катание
Татьяна Навка
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