14 апреля, 23:40
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что ее с днем рождения поздравил Роман Костомаров. Вчера, 13 апреля, экс-фигуристке исполнилось 48 лет.
«Дорогие мои родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания, спасибо вам всем большое за такое огромное количество тёплых слов и пожеланий в мой адрес. Вы невероятные!
Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала спортсменка в своем Telegram-канале.
Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.
Ранее сообщалось, что фигурист готовится к плановому протезированию.