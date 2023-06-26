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Фигурное катание

Сегодня, 16:39

Навка верит, что Костомаров еще выйдет на лед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка отреагировала на новое видео в социальных сетях своего экс-партнера по льду, фигуриста Романа Костомарова.

«С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно. У него еще много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет еще на лед», — приводит слова Навки Sport24.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Источник: https://sport24.ru/football/article-2023-06-24-transfery-futbola-leto-2023-zenit-kupil-keyrosa-i-mantuana-rybus-ushel-iz-spartaka-v-rubin-buskets-vstretilsya-s-messi-v-ssha
Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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