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Фигурное катание

Сегодня, 11:07

Назарычев рассказал о причинах распада пары с Артемьевой

Виктория Кравченко
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Российский фигурист Михаил Назарычев рассказал о причинах распада пары с Юлией Артемьевой.

— Еще до отъезда в США стало известно о распаде вашей пары с Юлией Артемьевой. Что послужило причиной разрыва?

— Были вопросы ко мне как к спортсмену, наверное. Но не как к спортсмену на соревнованиях — я всегда выполнял все элементы, судьи и технические контролеры отмечали в паре именно меня. Ко мне были претензии вне спорта: то, что я люблю любоваться собой, веду достаточно провокационно соцсети и так далее. На мой взгляд, распад пары произошел, потому что накопилась ненависть ко мне, потому что я не изменял в себе ничего, а партнерше надо было со мной кататься, и ее это, видимо, бесило.

В прошедшем сезоне пара завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России они заняли пятое итоговое место. На юниорском первенстве Артемьева и Назарычев стали вторыми. Рассталась пара летом 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/blog/mihail-nazarychev-figurist-intervyu-biografiya-smena-grazhdanstva-pereezd-v-ssha/
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