Назван призовой фонд чемпионата России по прыжкам

Стал известен призовой фонд чемпионата России по прыжкам-2023/24.

Фигурист, который одержит победу в личном турнире, получит 1 миллион рублей, серебряный призер — 500 тысяч рублей, а бронзовый призер — 250 тысяч рублей.

Команда, которая выиграет командный турнир, получит 5 миллионов рублей, а коллектив, занявший вторую строчку, — 3 миллиона рублей.

Также предусмотрены специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире. За каждый элемент, который выполнен на максимальный балл, спортсмен получит 250 тысяч рублей.

Чемпионат России по прыжкам-2023/24 пройдет с 19 по 21 января.