Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:42

Назван призовой фонд чемпионата России по прыжкам

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Стал известен призовой фонд чемпионата России по прыжкам-2023/24.

Фигурист, который одержит победу в личном турнире, получит 1 миллион рублей, серебряный призер — 500 тысяч рублей, а бронзовый призер — 250 тысяч рублей.

Команда, которая выиграет командный турнир, получит 5 миллионов рублей, а коллектив, занявший вторую строчку, — 3 миллиона рублей.

Также предусмотрены специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире. За каждый элемент, который выполнен на максимальный балл, спортсмен получит 250 тысяч рублей.

Чемпионат России по прыжкам-2023/24 пройдет с 19 по 21 января.

Фигурное катание
1
Обсудить
Читайте также
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Назван регламент чемпионата России по прыжкам

Мошенник обманул тренера по фигурному катанию Крылову на 2,3 миллиона рублей