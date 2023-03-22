Не выступавшие с осени фигуристы Степанова и Букин примут участие в шоу Авербуха 4 мая

Двукратные вице-чемпионы Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, осенью взявшие паузу в карьере, выступят в шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» 4 мая в Москве.

Как сообщает ТАСС, в шоу Авербуха также примут участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопоп.

Шоу будет посвящено Дню Победы и пройдет в сопровождении живого симфонического оркестра и вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина.

«В каждом сезоне «Ледникового периода» были номера под песни военных лет, и всегда они с огромным восторгом принимаются публикой и становятся одними из самых запоминающихся. Эти песни своего рода культурный код, который генетически зашит во всех нас, эту музыку не надо объяснять, она понятна каждому с первых звуков. Несмотря на это, я долго не решался сделать большую программу, целиком посвященную Дню Победы. Идея этой программы родилась в прошлом году, впервые она была показана в Санкт-Петербурге и прошла там с колоссальным успехом. Надеемся, что и в Москве такой необычный формат ледового шоу понравится зрителю», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее Степанова заявила, что они с Букиным рассчитывают вернуться к выступлениям в следующем сезоне.