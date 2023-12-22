Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 01:42

Нестеров: «Считаю, героев в спорте сейчас определять трудно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по гандболу Юрий Нестеров прокомментировал результаты ежегодного опроса ВЦИОМ, по итогам которого фигурист Роман Костомаров признан спортсменом года в России.

«Конечно, он совершил настоящий поступок! Вернулся на лед... Но, честно говоря, в такой момент, как сейчас, герои спорта уходят на второй план. Я считаю, героев в спорте сейчас определять трудно. Сейчас наши герои на передовой. А Роман Костомаров показал настоящий спортивный характер, это здорово. Все те, кто не бросают спорт в нынешней ситуации, продолжают заниматься, все они большие молодцы», — приводит «Спорт День за Днем» слова Нестерова.

В начале 2023 года 46-летнего Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря спортсмен впервые вышел на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха.

Роман Костомаров. ВЦИОМ: Костомаров признан спортсменом года в России
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nesterov-seychas-geroi-sporta-otkhodyat-na-vtoroy-plan
Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Стрельба в Карловом университете в Праге. Главное
NYT сообщила о переговорах США об использовании активов РФ для Украины
Женщина погибла в результате ракетного удара ВСУ по зданию ВГА Токмака
Белый дом не пояснил возможность отправки вооружений Киеву из своих запасов
Популярное видео
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Иосиф Пригожин — о песнях Трусовой: «Если российские фигуристы умеют петь, почему бы и нет»