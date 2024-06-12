Хореограф Михайлов — о новых программах Кондратюка: «Под такой стиль еще никто не катался»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о новых программах чемпиона Европы в мужском одиночном катании Марка Кондратюка.

«Мы подготовили две программы, поискали новые образы. Музыка, которую мы использовали в короткой... Мне кажется, под такой стиль еще никто никогда не катался. Музыка из произвольной — под нее катались, но прочтение Марка... Будет что-то новенькое, очень интересно и необычно. Настрой у Марка боевой: графики, тренировки, желание показать себя присутствует. Только вперед!» — приводит слова Михайлова Sport24.

Кондратюк — чемпион России 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине фигурист в составе сборной России завоевал золотую медаль, но, после того как Камилу Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил, результаты были пересмотрены и российская команда опустилась на 3-е место.