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Фигурное катание

Сегодня, 07:24

Морошкин: «Гуменник достаточно часто справляется с разнообразными вызовами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хореограф Николай Морошкин отметил особенность российского фигуриста Петра Гуменника раскрывать не самые однозначные варианты в плане музыки и идей.

«У Петра в этом сезоне с соперниками совпали сразу две программы? Мне вообще нравится, что Гуменник достаточно часто справляется с разнообразными вызовами. В ходе тренировок, на которых я видел, как идет отработка программ, у меня, признаться, были некоторые сомнения насчет «Онегина» — все-таки Дима Алиев, у которого та же самая постановка в произвольной программе, как-то больше ассоциируется с этим образом.

Гуменник выиграл в этом противостоянии? В этом и заключается удивительная особенность Петра выбирать для себя не самые однозначные варианты в плане музыки и идей, а потом максимально их раскрывать, доводя до полного блеска. Перед этой гранью его таланта я, как постановщик, преклоняюсь, если честно», — цитирует RT Морошкина.

Источник: RT
Фигурное катание
Петр Гуменник
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