Угожаев: «Не думал о том, чтобы занять какое-то конкретное место или кого-то конкретного обыграть»

Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал свою победу на «Мемориале Панина-Коломенкина».

«Функциональное состояние действительно становится крайне важным. Даже если все прыжки собрать и выполнять их стабильно, может в конце программы «вырубить» так, что уже не доедешь. Такое у меня бывало. Собственно, поэтому я не думал о том, чтобы занять какое-то конкретное место или кого-то конкретного обыграть. Задача ставилась сделать свое», — приводит RT слова Угожаева.

Угожаев набрал 303,45 балла по сумме двух программ и занял первое место.