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Фигурное катание

Сегодня, 12:56

Новицкий объяснил, почему ВАДА выгодно затягивать дело Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий ответил на вопрос, почему Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) затягивает дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

«К сожалению, на мой взгляд, все только начинается. ВАДА ситуация с Валиевой удобна. Им есть к чему прицепиться. И эту карту там будут разыгрывать долго. А затягивать процесс, увы, можно до бесконечности. Просто так от Камилы, смиряясь с решением РУСАДА, никто не отстанет. Сложно сказать, является ли причиной исключительно допинг или дело политически окрашено. Скорее всего, и то и другое. Сейчас в любой сфере все процессы проходят с оглядкой на политическую конъюнктуру», — приводит слова Новицкого RT.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1108769-novickii-wada-delo-valieva
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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