Новицкий — об отмене этапов «Гран-при» в России: «На мой взгляд, совершенно очевидно, что надеяться было не на что»

Российский фигурист Сергей Новицкий рассказал, что думает о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в России этап «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

«Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем: никаких предпосылок к смягчению санкций по отношению к нашим спортсменам, в том числе фигуристам, не было. На фоне всего происходящего глупо было ждать, что в России еще и проведут этап «Гран-при», а потом вернут нас на международные соревнования. На мой взгляд, совершенно очевидно, что надеяться было не на что. При этом мы всегда прекрасно справлялись с организацией самых крупных турниров. Да и атлеты у нас отличные. Безусловно, мировой спорт потерял от их отсутствия. Но сейчас это никого не волнует», — цитирует Новицкого RT.

Сегодня, 18 января, в Международном союзе конькобежцев заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.