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Фигурное катание

Сегодня, 15:53

Новицкий считает, что Горбачева не до конца отдавала отчет своим действиям

Алина Савинова
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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий отреагировал на инцидент с пропажей российской фигуристки Алины Горбачевой.

«Первое, что хочу сказать: слава богу, что все закончились именно так. Ребенок нашелся, и с ним все хорошо. Могу только предположить, что она кому-то решила сделать назло, показать определенный протест — в юном возрасте многим свойственно такое поведение... Не знаю всей ситуации изнутри, но могу точно сказать, что в таком возрасте смотреть за детьми должны родители. Я не влезаю во всю эту историю, но мне сложно представить ситуацию, при которой дети отправляются жить с чужим человеком отдельно от семьи. Алина не до конца отдавала отчет своим действиям. Мы не знаем, до какой степени ее довели: возможно, в этом состоянии ее поступок казался ей единственно верным: я покажу всем, какая я есть», — цитирует Новицкого RT.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. Девочку нашли вечером 29-го числа и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1195932-novickii-gorbachyova-deistviya
Фигурное катание
Алина Горбачева
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