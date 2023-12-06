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Фигурное катание

Сегодня, 00:55

Новицкий: «Открытие школы Загитовой станет большим толчком в развитии фигурного катания»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий уверен, что открытие школы Алины Загитовой станет большим вкладом в развитие фигурного катания в России.

«Открытие школы фигурного катания Алины Загитовой станет большим толчком в развитии и популяризации этого вида спорта. Будущие чемпионы будут идти на имя, которое человек как спортсмен себе заработал. Первое время все будут ожидать чего-то невозможного, но это нужно будет перетерпеть

У Алины много других проектов, и, конечно же, если она планирует вплотную подойти к тренерской деятельности, то придется скорректировать график и отдать чему-то меньше предпочтения, а чему-то больше. Это станет понятно после какого-то времени, проведенного в роли наставника, когда Алина сможет сделать выводы, что ей интереснее и ближе», — цитирует RT Новицкого.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1241509-novickii-shkola-zagitova
Фигурное катание
Алина Загитова
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