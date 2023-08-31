Новицкий считает, что пара Кагановская — Ангелопол имела шансы на хорошие результаты в новом сезоне

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий считает, что пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол имела шансы демонстрировать хорошие результаты в новом сезоне.

«Сложно сказать, смогли бы Кагановская и Ангелопол побороться за звание сильнейшей танцевальной пары страны в новом сезоне. Но при стечении ряда обстоятельств они имели возможность демонстрировать хорошие результаты. Очень обидно терять такой дуэт. К тому же не забывайте, что по карьере обоих это способно нанести удар. Теперь придется искать новых партнеров и скатываться. Это серьезная потеря времени. Но давайте верить, что мы не лишимся сильной пары, а получим две классные новые», — приводит слова Новицкого RT.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».