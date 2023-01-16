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Фигурное катание

Сегодня, 15:13

Новицкий — о смене гражданства российских фигуристов: «Если бы кто-то из них хотел этого, то давно бы уже сделал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский фигурист Сергей Новицкий высказался об информации о том, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин ведет переговоры о выступлении за сборную Израиля.

«Не думаю, что даже в том случае, если Смолкин и Дэвис получат возможность выступать за Израиль, за ними потянутся другие сильнейшие российские фигуристы. Если бы кто-то из них действительно хотел сменить гражданство, давно бы сделал это. Все-таки отстранение от всех турниров под эгидой ISU длится почти год. При этом ребят никто не держит в стране насильно. Понятное дело, что все мечтают о возвращении на международную арену, но момент для отъезда, думаю, упущен», — приводит слова Новицкого RT.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых в сезоне-2021/22. Они заняли второе место на чемпионате России и стали 14-ми на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1097979-novickii-grazhdanstvo-figuristy
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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