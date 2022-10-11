Нугуманова рассказала, что простила Талалайкину за предательство

Фигуристка Елизавета Нугуманова в соцсети рассказала, что ее подруга Мария Талалайкина обидела ее. Вместе спортсменки занимались в группе Евгения Рукавицына. Девушка отметила, что несмотря на предательство она ее простила.

Ранее Талалайкина заявила, что в группе Рукавицына ее никогда не оскорбляли и не унижали. А Нугуманова несколько месяцев назад рассказала в СМИ, что тренеры группы ее оскорбляли. Талалайкина отметила, что Нугуманова просто «хотела хайпануть».

В своем обращении Нугуманова отметила, что может обратится к ней теперь только через соцсети. Фигуристка написала, что слова Талалайкиной ее очень задели и теперь она не может ей доверять. Однако она готова ее простить.

«Последнее, что я хочу сказать тебе — мы с тобой не ссорились. Ты меня удалила из своих друзей, отписалась и отписала меня от себя, вероятно, потому что тебе стыдно, но я не закрывала общение с тобой, если тебе есть что сказать, можешь написать мне лично», — добавила Нугуманова.