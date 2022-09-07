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Фигурное катание

7 сентября, 09:05

Нугуманова рассказала о болезни, из-за которой пропускает начало сезона

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила на вопросы о своем самочувствии и работе в новой группе Елены Соколовой, которая ранее работала только с танцорами.

— У меня очень необычный голос, но я постараюсь говорить! Болела две недели, сейчас второй день на ногах. Голос — последствия осложнения. Стараюсь ходить на учебу, учебный сезон сейчас тоже начался. Завтра-послезавтра выйду на лед. Очень хочу кататься и очень грустно, что я не выступаю здесь на контрольных прокатах. Сильно хотела, но не получилось.

Освоилась в новой группе очень хорошо, со всеми ребятами отличные отношения, с тренером тоже очень хорошие. Катаюсь в удовольствие. Прихожу, у меня есть лед. Он практически пустой. Я же единственная одиночница в группе. Созданы все условия, они очень хорошие. Сейчас восстанавливаюсь, до болезни собирала все прыжки. Все было так хорошо, пока не заболела! С температурой 38-39 градусов невозможно работать, и мы приняли решение, что здесь кататься не буду. Лучше показать себя в хорошей форме сразу, чем в не очень хорошей, но пораньше.

Елизавета Нугуманова. «Как можно общаться после всего, что было?» Нугуманова — о расставании с бывшим тренером и своем будущем

Конечно, хочу выступить на «Гран-при России». Я так поняла, что это то же самое, что Кубок России в прошлом году. Так что думаю, выступлю. Всегда было так: шестерка девочек из Петербурга всегда ездила на Кубки России, иногда даже 10 человек по мастерам, и у каждой было по два этапа. Поэтому думаю, все очень просто. Обычно выбирали состав после контрольных прокатов. Но иногда для некоторых делали исключения. Если у кого-то травма или заболел. Надеюсь, и голос мой восстановится уже, не могу! Многие здесь не катают. У Жени Семененко проблемы с ногой, как я слышала. Так что не я одна она такая.

Елизавета Нугуманова
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