Обвиненный в домогательствах тренер по фигурному катанию Медовиков сохраняет пост в федерации

Президент Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН) Александр Тарасов заявил, что обвиненный в сексуальных домогательствах учениц тренер Константин Медовиков остается членом организации.

Ранее мама фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна сообщила, что специалист неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери. По словам женщины, он лез спортсменке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. Жалобы в адрес Медовикова поступили и от других родителей. Они написали заявление в полицию по факту сексуальных домогательств их детей, после чего тренера уволили из Центра зимних видов спорта в Новосибирске.

«Комментировать обвинения в его адрес я не могу, потому что для этого есть следственные органы. Они опрашивают детей, тренеров, родителей, руководство учебного учреждения. И именно им выносить решение о том, был ли данный факт (домогательств) или нет. После того как это все случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он все еще член нашей федерации», — приводит РИА «Новости» слова Тарасова.

Президент ФФККН отметил, что решение по Медовикову будет принято по результатам проверки следственных органов.

Ранее сообщалось, что СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах тренером юных спортсменок.