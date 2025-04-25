Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:16

Обвинившую тренера в домогательствах мать фигуристки могут проверить органы опеки

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Татьяну Антонову, мать российской фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах дочери, могут проверить органы опеки, сообщает ТАСС. С таким обращением в органы обратились члены родительского комитета группы тренера.

«На протяжении нескольких лет наши дети занимаются фигурным катанием у тренера Медовикова, вместе с нашими детьми у данного тренера около пяти лет занимается Антонова Дарья Сергеевна, матерью которой является Антонова Татьяна Ивановна. В нарушение указанных норм права, нравственности и морали Антонова ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, допускает жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение со своей дочерью Антоновой, не обеспечивает получение ребенком общего образования», — приводит ТАСС обращение родителей.

Константин Медовиков.«Лез под майку, целовал в губы, укусил за грудь». Еще один скандал с домогательством тренера

Также члены родительского комитета группы Медовикова заявили, что Татьяна Антонова зациклина на достижении дочерью спортивных результатов и хочет сделать из девочки чемпионку любым способом.

Сообщается, что документ направлен уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области, в отдел опеки и попечительства администрации Первомайского района Новосибирска и в управление по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города.

23 апреля мама Дарьи заявила, что Медовиков домогался ее 12-летней дочери, лез фигуристке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. О домогательствах со стороны тренера также сообщила мама спортсменки Дарьи Хохловой.

Источник: ТАСС
5
Фигурное катание
Читайте также
Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя