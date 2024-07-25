ОКР опубликовал заявление после решения CAS отклонить апелляции россиян на золото Олимпиады-2022

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ОКР крайне разочарован сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда в г. Лозанне (CAS) по апелляциям Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и шести российских фигуристов на решение Исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года.

Иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти 3 года. Тем не менее, после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, детально ее изучив, Олимпийский комитет России рассмотрит возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов.

Вместе с тем CAS на момент данного заявления не огласил решение по другому делу — по апелляции НОК Канады, слушание по которому состоялось 22 июля 2024 года. Таким образом, окончательное распределение медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года не завершено", — говорится в заявлении ОКР.

Ранее свою позицию об отклонении апелляции высказала ФФККР.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения ISU сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российской команды на решение ISU о перераспределении медалей.