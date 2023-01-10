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Фигурное катание

Сегодня, 17:51

ОКР пожелал здоровья Костомарову, госпитализированному с пневмонией

Мария Гусева
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Олимпийский комитет России пожелал выздоровления олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, госпитализированному с пневмонией.

«Желаем Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову скорейшей победы над болезнью и быстрого восстановления!» — написала пресс-служба организации в Telegram-канале.

10 января появилась информация, что Костомаров попал в больницу. На данный момент состояние экс-фигуриста оценивается как крайне тяжелое.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз». Ему 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
ОКР
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