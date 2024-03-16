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Фигурное катание

16 марта, 13:00

Домнина — о Костомарове: «Мужчины выходят из машины, чтобы просто пожать ему руку»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр, супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о моральном состоянии своего мужа после ампутаций конечностей.

«У Ромы, как у мужчины, первый вопрос был: «Как я буду работать, зарабатывать? Кто меня будет любить?» Нормальные вопросы у него возникали. Много людей вокруг высказывали свои пожелания, свое восхищение и уважение, конечно, его это очень сильно поддерживало. Сейчас жизненная ситуация сложилась, что его очень сильно все поддерживают. Даже мужчины выходят из машины, чтобы просто пожать ему руку. Он сам в шоке. Он говорит: «А что я сделал?» Он начинает понимать, что он каким-то другим людям помогает своим поведением, желанием жить и не сдаваться», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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