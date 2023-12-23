Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:09

Супруга Костомарова Домнина: «Это все сложно. Жизнь изменилась кардинально»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о том, как ей было тяжело принять новую жизнь.

— Было ли сложно? Конечно, да. Я не буду сейчас сидеть и говорить, что ерунда. Жизнь изменилась кардинально и тоже потребовалось время, чтобы это осознать и принять. Я до конца еще не понимаю, — сказала Домнина в эфире «Первого канала».

Костомаров: Любой человек пусть попробует поставить себя на ее место. Я не понимаю как это можно выдержать, увидеть, не испугаться.

Домнина: Честно скажу, выезжая из больницы в какие-то моменты, когда я понимала, что мне нужно ехать домой к детям и делать вид, что все хорошо, что у папы идут улучшения. Я понимала, что не могу прийти в этом состоянии. Я заезжала в храм, плакала и ехала домой. Теперь я точно могу ответить, что это мой мужчина. На всю мою жизнь. Мы прошли такое наисложнейшее испытание в нашей жизни и рада, что была в этот момент рядом и могла помогать, чем могу. Я Роме все время говорила: «Если бы я была на твоем месте, то мне бы очень хотелось, чтобы ты был рядом со мной всегда». Не знаю, как не быть рядом в такие сложные моменты.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
3
0
Читайте также
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Домнина сообщила, что Костомаров не советовался с ней, когда соглашался на операцию

Костомаров: «Я сказал всем, что вернуть домой только на своих ногах, на коляске не поеду»