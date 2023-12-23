Супруга Костомарова Домнина: «Это все сложно. Жизнь изменилась кардинально»

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о том, как ей было тяжело принять новую жизнь.

— Было ли сложно? Конечно, да. Я не буду сейчас сидеть и говорить, что ерунда. Жизнь изменилась кардинально и тоже потребовалось время, чтобы это осознать и принять. Я до конца еще не понимаю, — сказала Домнина в эфире «Первого канала».

Костомаров: Любой человек пусть попробует поставить себя на ее место. Я не понимаю как это можно выдержать, увидеть, не испугаться.

Домнина: Честно скажу, выезжая из больницы в какие-то моменты, когда я понимала, что мне нужно ехать домой к детям и делать вид, что все хорошо, что у папы идут улучшения. Я понимала, что не могу прийти в этом состоянии. Я заезжала в храм, плакала и ехала домой. Теперь я точно могу ответить, что это мой мужчина. На всю мою жизнь. Мы прошли такое наисложнейшее испытание в нашей жизни и рада, что была в этот момент рядом и могла помогать, чем могу. Я Роме все время говорила: «Если бы я была на твоем месте, то мне бы очень хотелось, чтобы ты был рядом со мной всегда». Не знаю, как не быть рядом в такие сложные моменты.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.