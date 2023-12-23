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Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Домнина сообщила, что Костомаров не советовался с ней, когда соглашался на операцию

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, советовался ли муж с ней, когда соглашался на операцию по ампутации.

«Нет. Мы с Денисом уже узнали, когда врачи пришли к нам после Романа. Они уже нам сказали. Я глаза открыла и говорю: «А Роман? Как мы ему скажем?» А они говорят, что ему уже сказали и он дал согласие. Когда мы все переварили, то пришли к Роману, понятно, что мы не могли проявлять те эмоции, которые в тот момент требовала наша душа. Мы, конечно, подбадривали его, как могли, поддерживали, говори, что все будет хорошо и главное, чтобы он жил», — сказала Домнина в эфире «Первого канала».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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