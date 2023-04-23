Матыцин: «Исполняющий полномочия главы ФФККР Сихарулидзе пользуется большим авторитетом»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе пользуется большим авторитетом.
«Он пользовался и пользуется большим авторитетом как спортсмен и как государственный и политический деятель, он возглавлял комитет Госдумы по спорту, а сейчас возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт Петербурга. У него есть опыт и в экономической сфере, в построении бизнес-отношений, поэтому, конечно, мы будем продолжать активно работать. Федерация фигурного катания — одна из главных медалеемких в олимпийском отношении», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Исполком ФФККР 17 апреля поручил исполнение полномочий президента организации Сихарулидзе, который является вице-президентом федерации и главой Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
46-летний Сихарулидзе является олимпийским чемпионом в паре с Еленой Бережной. В 1998 году спортсмены стали серебряными призерами Игр.