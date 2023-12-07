Ольховский: «Костомаров на тренировке с Хачановым показал, что находится в хорошей форме»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на видео, на котором фигурист Роман Костомаров играет в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

«Во-первых, я хочу выразить восхищение Костомаровым, это великий спортсмен и человек. После всего, что с ним произошло, он продолжает радоваться жизни и радует нас. Если говорить о видео, где он тренируется с Хачановым, то у Романа все отлично, он показал, что находится в хорошей форме, у него отличные координационные навыки», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.