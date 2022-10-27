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Сегодня, 21:14

«Алина, что случилось?» Загитова показала видео под капельницами

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео под капельницами
Иван Шитик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в социальных сетях.

В коротком видео она показала, что лежит под капельницей.

«А что случилось?» — всполошились многие фанаты.

«Здоровья, Алин», — желали другие.

«Кровь сдает, донор», — предположил один из подписчиков.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.

Алина Загитова
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