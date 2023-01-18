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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

«Всегда обожала петь. И не только в душе». Загитова готовит сюрприз для поклонников

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, что готовит сюрприз для поклонников на 14 февраля.

«Всегда обожала петь (и не только в душе)! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток — такого дуэта вы точно не ожидали. Приходите на «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля — ох, что будет!» — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Загитова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, чемпионкой мира и Европы. В декабре 2019 года спортсменка приостановила карьеру.

Источник: https://t.me/azagitova_official/671
Фигурное катание
Алина Загитова
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