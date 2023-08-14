Щербакова о карьере: «Сложно совмещать с шоу, но четкого ответа у меня до сих пор нет»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос о возвращении к соревнованиям в этом сезоне.

Фигуристка отметила, что все еще не знает, будет ли участвовать в новом сезоне.

«Это самый трудный вопрос. У меня столько активностей, я очень много катаюсь в шоу. Сложно все совмещать, но у меня до сих пор нет четкого ответа по карьере — да или нет. Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, посмотрим, как будет дальше», — рассказала спортсменка в интервью китайской фигуристке Чэнь Лу.

11 июля стало известно, что Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за этого спортсменка пропустила ряд тренировок на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в Новогорске.

19-летняя Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

5 августа стало известно, что фигуристка вернулась к тренировкам.