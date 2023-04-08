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Фигурное катание

Сегодня, 20:11

Щербакова о сезоне: «Выделю Акатьеву — очень за нее болела»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, чей прогресс в этом году выделит больше всего.

— Евгения Медведева возвращается на соревнования. Может у тебя есть информация, кто еще намерен вернуться?

— Мне обещали, что здесь будут вопросы про шоу.

— Какой главный итог сезона можешь выделить?

— Про других спортсменов. Но у меня получился насыщенный сезон, несмотря на соревнования в моем графике. Появилось много нового в моей жизни после многих лет тренировок и соревнований. Если выделить что-то одно, то я выросла, сильно поменялась.

— Если в России вручали ледовый Оскар, кому отдала?

—  Хочу выделись Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела. Знаю ее с детства, вместе занимались в группе. Помню ее совсем-совсем крохотной.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Софья Акатьева
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