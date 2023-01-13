Бестемьянова поддержала Валиеву после оправдательного решения РУСАДА: «Камила стала просто бойцом»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Чисто психически, внутренне это все было уже давно. Валиева за это время стала легендарной спортсменкой, и все это уже мышиная возня. Было и так понятно, что Камила — неординарная спортсменка, но за все эти жуткие перипетии, которые с ней случились, она так окрепла и выросла, что стала просто бойцом. Прекрасная спортсменка. Дай Бог, чтобы ей не испортили карьеру. Боюсь сглазить даже. Давайте дождемся окончательный результатов и посмотрим, куда это все выльется. Держим пальцы скрещенными», — сказала Бестемьянова «СЭ».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.