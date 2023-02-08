Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице.

«Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером. Ты никогда не сдаешься. И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное — живи.

Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится! Поклонники передают слова любви, веры и поддержки. Держись, набирайся сил и покажи этому миру, что ты способен на многое», — написала Навка в соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.