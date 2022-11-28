Щербакова заявила, что не допускала мысли об уходе из группы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что она не допускала мысли о смене тренера и уходе из группы Этери Тутберидзе.

«Мыслей о смене тренера не было, но, наверное, здесь речь о моем характере. Я максимально не импульсивный человек. Мне, чтобы принять какое-то важное решение в своей жизни, нужно обдумывать его очень долго», — заявила Щербакова в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Ранее появилась информация, что Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию. В сроки его проведения она будет выступать в шоу Татьяны Навки.

Щербакова — чемпионка мира, трехкратная чемпионка России, призер чемпионатов Европы. Начало нынешнего сезона спортсменка пропустила из-за операции на колене.