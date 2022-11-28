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Фигурное катание

Сегодня, 18:35

Щербакова заявила, что не допускала мысли об уходе из группы Тутберидзе

Иван Шитик
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что она не допускала мысли о смене тренера и уходе из группы Этери Тутберидзе.

«Мыслей о смене тренера не было, но, наверное, здесь речь о моем характере. Я максимально не импульсивный человек. Мне, чтобы принять какое-то важное решение в своей жизни, нужно обдумывать его очень долго», — заявила Щербакова в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Ранее появилась информация, что Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию. В сроки его проведения она будет выступать в шоу Татьяны Навки.

Щербакова — чемпионка мира, трехкратная чемпионка России, призер чемпионатов Европы. Начало нынешнего сезона спортсменка пропустила из-за операции на колене.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gzqykDHZ0HA&ab_channel=FAMETIMETV
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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