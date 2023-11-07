Олимпийская чемпионка Роднина отреагировала на «дело Валиевой» неожиданными словами

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение о деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить, — приводит Sport24 слова Родниной. — Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

По ее словам, в ситуации с фигуристкой виновата российская сторона, которая дала шанс недружественным странам указать на свои ошибки. Депутат подчеркнула, что есть страны, которые не любят Россию.

«Они и не должны этого делать. Но нужно всегда знать, что Россия — страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное — каждую ошибку припомнят», — заключила Роднина.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся 9 и 10 ноября.