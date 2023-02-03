Олимпийская чемпионка Щербакова не получила приглашение на вручение премии ISU в Цюрих

Олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU).

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

«Анна не получила приглашение на церемонию вручения премии», — сообщил ТАСС источник.

Мероприятие пройдет в Цюрихе 5 февраля.