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Допинг

Сегодня, 23:10

Олимпийская чемпионка Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу

Руслан Минаев
Аделина Сотникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова призналась, что сдала положительную допинг-пробу в 2014 году.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть и суд, и все это должно было быть, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», — цитирует Сотникову RT со ссылкой на «Tatarka FM».

Сотникова стала олимпийской чемпионкой-2014 в одиночном катании. В 2020-м она завершила карьеру.

Источник: RT
Фигурное катание
Олимпиада
Аделина Сотникова
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