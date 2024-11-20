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Фигурное катание

Сегодня, 19:43

Олимпийская чемпионка Сотникова выступит в ледовых спектаклях в Подмосковье

Алина Савинова
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Фигурист Петр Чернышев заявил, что победительница Олимпиады 2014 года Аделина Сотникова и чемпион России Максим Ковтун выступят в серии ледовых шоу в рамках спортивной программы зимнего сезона в Московской области.

«Постарались уйти от традиционных представлений, связанных со сказкой, и решили, что уместной будет история, объединяющая пришедших вокруг новогоднего самовара. Все они должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга. Подтвердили уже свое участие Аделина Сотникова, чемпион России Максим Ковтун», — приводит ТАСС слова Чернышева.

Также он отметил, что после чемпионата России к участникам спектаклей присоединятся призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Серия выступлений начнется 27 декабря.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аделина Сотникова
Максим Ковтун

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