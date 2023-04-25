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Фигурное катание

Сегодня, 18:10

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Пападакис выступит в паре с американкой Хаббелл

Руслан Минаев
Габриэлла Пападакис.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэлла Пападакис готовит программу в паре с американкой Мэдисон Хаббелл, сообщает Slate.

Отмечается, что фигуристки, которые являются подругами, опубликуют свои выступления в соцсетях. Танцевальная программа в исполнении Пападакис и Хаббелл состоится в соответствии с правилами ISU.

Сообщается, что этим выступлением спортсменки планируют убедить членов ISU разрешить однополые дуэты в соревнованиях спортивных пар и танцах на льду.

Пападакис является олимпийской чемпионкой игр в Пекине-2022 и серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане-2018. Хаббелл является бронзовым призером Олимпиады-2022.

Фигурное катание
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