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Сегодня, 17:40

Бестемьянова — о победе Чена над Щербаковой на премии ISU: «Взойти на вершину легче, чем удержаться на ней следующие четыре года»

Бестемьянова объяснила, почему на премии ISU Skating Awards 2023 в номинации «Самый ценный фигурист» победил Чен
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснила, почему на премии ISU Skating Awards 2023 в номинации «Самый ценный фигурист» победил олимпийский чемпион Нэтан Чен, а не Анна Щербакова.

«Мы же помним, какая трагика была в Пхенчхане, когда он в короткой программе сорвался, неизвестно куда улетел и потом выиграл произвольную, но уже ничего не мог сделать. Это огромные психологические и физические силы нужны, чтобы выбраться и выиграть следующую Олимпиаду. Мы все понимаем, что взойти на вершину легче, чем удержаться на ней следующие четыре года. Наверно, поэтому это правильное решение», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Отметим, что российская спортсменка не получила приглашения на саму церемонию, которая проходит в Цюрихе 5 февраля.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Анна Щербакова
Наталья Бестемьянова
Нэтан Чен
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