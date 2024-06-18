Олимпийская чемпионка Загитова сообщила, что защитила дипломную работу в ВУЗе на «отлично»

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова в своих социальных сетях сообщила, что защитила дипломную работу в университете на отличную оценку.

Сейчас 22-летняя Загитова оканчивает магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика».

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.