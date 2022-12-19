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Фигурное катание

Сегодня, 17:50

Ягудин: «Сравнение с Месси? Что мне теперь, описаться от счастья?»

Иван Шитик
Корреспондент
Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин отреагировал на похвалу в свой адрес от серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха.

После победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре Авербух сравнил Ягудина с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.

«Сравнение с Месси? Что мне теперь, описаться от счастья? Надо быть проще, и тогда к тебе потянутся люди», — сказал Ягудин Sport24.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-19-mne-teper-opisatsya-ot-schastya-nado-byt-proshche-i-togda-k-tebe-potyanutsya-lyudi-yagudin-o-sravnenii-s-messi
Лионель Месси
Алексей Ягудин
Илья Авербух
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