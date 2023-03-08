0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:20

Ягудин поздравил Мишина с днем рождения: «Это атлант, на котором держится наш спорт»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Алексей Мишин и Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил своего бывшего тренера Алексея Мишина с днем рождения. 8 марта ему исполнилось 82 года.

«Очень много чего приходит и уходит, а такие люди, как Алексей Николаевич Мишин, Тамара Николаевна Москвина, Татьяна Анатольевна Тарасова, — это атланты, которые держат. На этом держится наш спорт до сих пор. Даже в словах не описать, это люди с большой буквы. Конечно, поздравляем Алексея Николаевича с днем рождения. Все шутили всегда, что Международный женский день, 8 марта. Неважно, какой день, главное, Алексей Николаевич с нами. Он реально крутой», — сказал Ягудин.

Мишин является серебряным призером чемпионата мира-1969 и чемпионата Европы-1968 по фигурному катанию в парном разряде.

Будучи тренером, он воспитал множество фигуристов. Среди них: Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Алексей Ягудин
0
Читайте также
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Блогер Лерчек и ее муж прокомментировали «Известиям» уголовное дело
Популярное видео
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин об участии в турнире по шоу-программам: «Если коротко, то это головная боль»

Медведева вспомнила случай на ЧМ-2016: «Мне на дорожку перед разминкой нужно было пописать»