Сихарулидзе оценил уровень конкуренции среди пар группы Москвиной: «Это огромный плюс»

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе оценил уровень конкуренции среди пар группы российского тренера Тамары Москвиной.

— В этом сезоне пара Бойкова/Козловский смотрится интереснее, чем Мишина/Галлямов? — вопрос Сихарулидзе.

— Да, Александра и Дмитрий катались чище, выполняли более сложный набор элементов в произвольной программе. Можно только порадоваться, что между ребятами такая острая борьба.

— Обе пары тренируются в клубе Москвиной. После пекинской неудачи Бойкова с Козловским задумывались о смене тренера?

— Нет. По крайней мере в разговоре со мной эту тему не поднимали.

— Кто-то считает, что два роскошных дуэта в одной группе — это проблема.

— А в моем понимании — наоборот, огромный плюс. Ежедневная конкуренция только подстегивает. И на соревнованиях, и на тренировках. Постоянно стараешься доказать, что ты как минимум не хуже. Усложняешь программу, разучиваешь новые элементы, прыжки...

— После Олимпиады в Пекине вы сказали про Мишину и Галлямова: «Они фантастически стабильны, с бойцовскими качествами порядок. Но нужно подтянуть общий уровень катания, компоненты, взаимодействие внутри программы, переходы между элементами. Чтобы это было интереснее, профессиональнее, скатаннее». Удалось?

— Подвижки есть, но впереди еще большой пласт работы. Вдобавок появились проблемы с некоторыми элементами в произвольной программе. Ребята и над этим работают, исправляют ошибки. А Бойкова/Козловский в нынешнем сезоне выглядят очень уверенно, катаются чисто и заслуженно выиграли чемпионат России.