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Фигурное катание

Сегодня, 18:56

Олимпийский чемпион Костомаров запустил собственное шоу

Алина Савинова
Роман Костомаров с гостем своего шоу Александром Реввой.
Фото Скриншот видео
Telegram Дзен

Российский фигурист Роман Костомаров в своем Telegram-канале объявил о запуске собственного шоу на RuTube.

Первым приглашенным гостем олимпийского чемпиона стал актер и шоумен Александр Ревва.

«Всем желаю приятного просмотра. Буду очень благодарен вашей поддержке, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями, впереди много откровенных и душевных разговоров!» — написал Костомаров.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Фигурное катание
Роман Костомаров

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