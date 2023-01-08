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Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Олимпийский чемпион Маринин предупредил о потерях среди российских фигуристов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фигурное катание.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина-2006 Максим Маринин в интервью «СЭ» высказался о международной изоляции спортсменов из России.

— Как вам формат внутрироссийских соревнований? Мы долго сможем держаться в изоляции?

— Однозначно надо продолжать поддерживать и развивать тех, кто хочет выступать и кататься. Надо ли нам возвращаться всеми силами на международную арену? Ситуация сложная и пока что патовая. Выхода не наблюдается. Потери спортсменов будут, конечно, но, с другой стороны, останутся самые сильные и мотивированные. Все проходит, и это тоже пройдет, все временно в этой жизни. Все-таки верю и надеюсь, что все к лучшему, — ответил Маринин.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

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Фигурное катание
Максим Маринин
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