Олимпийский чемпион Маринин рассказал о выступлениях в минус 22 градуса

Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина-2006 Максим Маринин в интервью «СЭ» рассказал о своем графике шоу в новогодний период.

— До Нового года, начиная с 16 декабря, было 17 шоу по разным городам России. С гастролями мы посетили Мурманск, Саратов, Самару. После Нового года — Пермь, Владивосток, Хабаровск. Впереди Екатеринбург. Суммарно это более 30 шоу с разной географией и плотным графиком.

У всех разная подготовка, кто-то готовится, кто-то нет. Могу только за себя ответить. Я по возможности готовлюсь, конечно. Тренажерный зал, да. Общий физический уровень необходим как профилактика травматизма. Такой тур — это отсутствие режима, поэтому зал — профилактика травматизма, остальное на мастерстве и на опыте.

— В Перми вы катались в минус 22, если не ошибаюсь. Как ощущения? У вас же не хоккей с мячом, все в легких костюмах.

— Вообще, это мой температурный рекорд. Но была возможность утеплиться. На таком морозе пальцы рук, уши и нос замерзают мгновенно. Повезло еще, что не было ветра. Помогала атмосфера на трибунах и легкий снежок. С нами же выступали представители пермских школ, там крепкие и давние традиции в фигурном катании. Пермячку Таню Тотьмянину встречали очень тепло, это и согревало, — рассказал Маринин.