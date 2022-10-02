Ягудин: «Фигуристы всегда бились за лед с хоккеистами»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал открытие новой ледовой арены в Омске.

«То, что в Омск провели хоккейный матч, а затем ледовое шоу фигуристов — исторический момент. Фигуристы всегда бились за лед с хоккеистами. Татьяна Анатольевна Тарасова говорила: «Да, мой отец хоккейный тренер, но дайте нам лед!» — передает слова Ягудина корреспондент «СЭ».

Также фигурист сравнил арену в Омске с американскими стадионами.

«Я жил в США и тема НХЛ с ее многотысячными аренами не новая для меня. У нас были туры по сто городов, и здесь есть ощущение, что что-то взяли оттуда. Клево, что зрители сидят у ледовой площадке. Все равно много арен строится, где зритель далеко, а тебе нужна его энергетика», — добавил Ягудин.

Арена вместимостью 12 тысяч зрителей начала строиться в 2020 году на месте снесенной из-за аварийного состояния в 2019 году «Арены-Омск».

1 октября 2022 года, в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.