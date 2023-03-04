РИА «Новости Спорт»: Костомаров начал приходить в сознание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя и уже может понемногу двигаться, сообщает РИА «Новости Спорт». Впрочем, для дальнейшего восстановления должно пройти время.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — цитирует источник РИА «Новости Спорт».

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.