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Сегодня, 13:52

«Чувствую пальцы ног, руки, которых нет». Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации

Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о своих ощущениях после госпитализации в 2023 году.

«Были ли мысли, за что мне это все? Конечно. Это было гораздо позже. Как с осознанием олимпийского золота. Когда все страшное позади и ты видишь, что лежит в кровати... И что я не буду больше никогда кататься. Моя карьера в шоу закончена. Сразу представил: как я буду жить в быту? Я видел эти ампутированные ноги, руки. Как чистить зубы, умываться? Это был кошмар. Мне всегда было жалко людей с такими травмами, больно и неприятно смотреть, как это все выглядит.

Я не помню процессов, когда мне спасали жизнь. Я был в коме. Вены мои исчезли, повсюду трубки, аппараты. Но все эти страшные вещи я помню. После операции же просыпаешься. Один раз рановато меня вывели из наркоза, думал, меня режут живьем. Я 5-10 минут орал от боли. Какое-то время я ощутил эту адскую боль. Но мне сразу отключили ногу, и я перестал ее чувствовать. Но физическая боль ничто по сравнению с тем, что ты чувствуешь внутренне.

Фантомные боли есть. Я чувствую ногу, пальцы ног, которые я могу вытягивать, шевелить. Иногда чешется нога, но почесать я ее, естественно, не могу. Руки тоже чувствую. Ночью переворачиваюсь, ты пытаешься одеяло взять на себя набросить — нечем. Приходится подцеплять», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Роман Костомаров
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